Часы Black Shark Watch X-H100 оценили в $97

Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark пополнил ассортимент умных часов моделью Watch X-H100, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 5 августа по цене в 97 долларов. Новинку оснастили 1,9-дюймовым экраном с кадровой частотой 60 Гц и яркостью до 600 нит, возможностями измерения частоты сердечных сокращений, мониторингом уровня кислорода в крови, подсчёта пройденных шагов и потраченных калорий, 2-Мп камерой, слотом для карты SIM и возможностью совершать вызовы без смартфона, модулем GPS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, батареей ёмкостью 900 мАч и автономностью до 72 часов.

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