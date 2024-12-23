Часы Black Shark Watch X Pro оценили в 125 долларов

Бренд Black Shark объявил о выпуске своих первых умных часов Watch X Pro, которые оценены на родном для производителя китайском рынке в эквивалент 125 долларов. Новинка характеризуется 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 700 нит, 300 циферблатами, датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, 2-Мп камерой на боковой грани, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для SIM-карты 4G, модулем GPS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, поддержкой звонков без сопряжения со смартфоном и батареей ёмкостью 900 мАч с автономностью до 75 часов.

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