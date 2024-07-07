Часы CMF Watch Pro 2 показали на рендерах

Британская компания Nothing опубликовала официальные изображения умных часов CMF Watch Pro 2, официальный релиз которых состоится уже завтра, 8 июля. На презентации также дебютирует недорогой смартфон CMF Phone 1. Судя по рендерам, CMF Watch Pro 2 оснастят круглым корпусом из анодированного алюминия, навигационным колёсиком, сменным безелем, кожаным ремешком, а также множеством различных циферблатов в стилистике NothingOS и настраиваемыми виджетами. Остальные технические параметры и ориентировочная цена умных часов пока не сообщаются.

Часы Casio G-Shock MRG-B2100B-1A оценили в 4100 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2100B-1A, которая изготавлива…
Huawei представила умные часы Watch Fit 3…
Сегодня компания Huawei провела официальное мероприятие в Дубае, на котором представила международной ауд…
Часы Amazfit Bip 5 Unity оценили в 60 долларов …
Компания Amazfit представила умные часы Bip 5 Unity, которые получили корпус с рамкой из нержавеющей стал…
Samsung Galaxy Watch 7 будут оценивать здоровье человека по …
До мероприятия Samsung Unpacked 2024 осталось чуть больше недели — и чем ближе мероприятие, тем больше в …
Часы Apple Watch Series 10 показали на рендерах …
Профильный ресурс 9to5Mac опубликовал CAD-рендеры умных часов Apple Watch Series 10, который еще не были …
Apple Watch Series X получат новое крепление ремешков…
Если верить информации западных инсайдеров, умные часы Apple Watch Series X будут уникальным в своём роде…
Часы iQOO Watch GT готовы к выходу…
Бренд iQOO официально объявил, что презентация умных часов iQOO Watch GT состоится 11 июля. Судя по тизер…
Часы Google Pixel Watch 3 показали на рендерах…
Профильное издание 91mobiles и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали первые качественные изображен…
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor