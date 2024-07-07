Часы CMF Watch Pro 2 показали на рендерах

Британская компания Nothing опубликовала официальные изображения умных часов CMF Watch Pro 2, официальный релиз которых состоится уже завтра, 8 июля. На презентации также дебютирует недорогой смартфон CMF Phone 1. Судя по рендерам, CMF Watch Pro 2 оснастят круглым корпусом из анодированного алюминия, навигационным колёсиком, сменным безелем, кожаным ремешком, а также множеством различных циферблатов в стилистике NothingOS и настраиваемыми виджетами. Остальные технические параметры и ориентировочная цена умных часов пока не сообщаются.