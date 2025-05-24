Часы Casio AQ-S820W с Tough Solar оценили в 55 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией AQ-S820W, в которую вошли модели в черной, зеленой и бежевой расцветках. Новинки характеризуются полимерным безелем, гибридным циферблатом, белыми аналоговыми стрелками, ЖК-экран с отображением даты, дня недели и других функций, корпусом и ремешком из смолы, массой 46 граммов, размерами 52,5:50,1:12,7 мм, поддержкой зарядки от солнечной энергии Tough Solar, временем автономной работы 10 месяцев без зарядки от света, водонепроницаемостью до 100 метров, пятью ежедневными будильниками, таймером, светодиодной подсветкой, функцией мирового времени (48 городов), секундомером с точностью до 1/100 секунды и полностью автоматическим календарем до 2099 года. Часы станут доступны для покупки до конца месяца по цене в 56 долларов.