Часы Casio EDIFICE ECB-S10NIS-7A оценили в 270 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент спортивных часов моделью EDIFICE ECB-S10NIS-7A, которая создана совместно с Nissan и NISMO. Новинка характеризуется логотипом NISMO с люминесцентным покрытием в центре циферблата, браслетом с кодами шасси гоночных автомобилей, дизайном ремешком из натуральной белой кожи (верх) и искусственной кожи (низ), задней крышкой с гравировкой логотипа NISMO, корпусом из нержавеющей стали с габаритами 48:43:9,6 мм и массой 69 граммов, водонепроницаемостью до 100 метров (10 бар), высокопрозрачным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, поддержкой Smartphone Link через Bluetooth, мировым временем в 38 часовых поясов, секундомером с точностью 1/100 секунды, таймером обратного отсчета до 24 часов, пятью ежедневными будильниками с почасовым сигналом, двойной светодиодной подсветкой и автоматическим календарем до 2099 года. Часы выйдут на дебютном японском рынке ограниченным тиражом по эквивалентной цене в 270 долларов.

