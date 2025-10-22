Представлены умные часы Garmin D2 Air X1

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Air X15, которая может похвастаться корпусом из нержавеющей стали и армированного полимера массой 54 грамма. Новинка также характеризуется 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454:454 точки и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, серебристой или сланцевой рамками, силиконовым быстросъемным ремешком, поддержкой аэронавигационных инструментов (GPS Direct-to и индикатор курса HSI в том числе), отображением прогноза погоды METAR и TAF, автоматической фиксацией данных полётов в учётной записи flyGarmin, барометрическим альтиметром, датчик Pulse Ox для измерения уровня кислорода в крови, поддержкой GPS, ГЛОНАСС и Galileo, микрофоном и динамиком для звонков и голосового управления, 8 ГБ встроенной памяти, UTC-индикатором, функциями мониторинга качества сна, уровня стресса, Body Battery, ЭКГ и состояния ВСР, а также автономностью до 10 дней. Часы уже доступны для покупки по цене в 650 долларов.