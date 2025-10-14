Часы Casio Oceanus Manta OCW-S7000CN-1AJF оценили в $2000

Компания Casio пополнила ассортимент часов серии Oceanus Manta моделями OCW-S7000CN-1AJF и OCW-SG1000CN-1AJR, которые могут похвастаться корпусом и браслетом из титана с чёрным DLC-покрытием. Новинки также характеризуются безелем из сапфирового стекла. Первая модель получила безель с узором «Тысяча линий», корпус с габаритами 47,5:42,8:9,8 мм и массой 81 грамм, адаптер беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном, поддержку мирового времени, водонепроницаемость до 10 АТМ, двустороннее антибликовое покрытие, а также стрелки и индексы из светящегося материала Neobrite.

Модель OCW-SG1000CN-1AJR отличается безелем с узором «Сендзику» с 24 гранями и чёрно-серебристым градиентом, металлическим циферблатом с рельефом и тыльной крышкой с изображением луны. Данная модель выйдет тиражом в 600 штук. Часы оценены в 2000 и 4500 долларов соответственно.

