Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10

Huawei — гигант рынка носимых гаджетов, особенно умных часов и браслетов. Первые довольно дорогие, а потому вторые пользуются наибольшим спросом большинства. И вот Huawei обновили Band до 10-й модели. Рассказываем, чем они интересны.

Комплектация

Как и подобается недорогому устройству, комплектация здесь аскетичная. Внутри: смарт-браслет, зарядка и вся необходимая документация. Зарядное устройство классическое для HUAWEI: небольшая капсулка с двумя пинами и проводом USB-A. Совместима с браслетами аж до шестой серии. Так что, если ранее у вас был такой, одну зарядку можно носить с собой, а вторую оставить дома.

Внешний вид

Дизайн браслета сложно сделать новым, сохранив при этом доступный ценник. Вот Huawei и не стали его сильно обновлять. Это всё тот же тонкий корпус в прямоугольном исполнением с закругленными краями.

Однако изменения всё же есть. Теперь корпус выполнен из полированного алюминия, а не пластика, что ново для серии. Габариты устройства при этом остались примерно на том же уровне: толщина — 8,99 мм, а вес — 15 грамм без учёта ремешка, что на 1 грамм больше, чем ранее. Защиты от воды 5 АТМ также на месте.

Переход на алюминиевый корпус — правильное решение. Несколько раз сам и пару раз от друзей слышал, как те оставляли глубокие царапины на своих Huawei Band. С металлом таких проблем должно быть меньше: один раз уже случайно коцнул корпус в переходе метро — всё цело.

Из дополнительных нововведений отмечу новые цвета корпуса и ремешки. Теперь корпуса представлены в чёрном глянцевом и матовом, зелёном, синем, сиреневом, розовом и белом цветах. А сами ремешки сменные и совместимы с прошлым поколением, поэтому если у вас их целый парк — обновляться не придётся.

Органов управления минимум — одна клавиша на правой грани корпуса. Да и с эргономикой у часов всё отлично: на руке не ощущаются, а спать в них комфортно. В общем-то, всё, как и ранее, только современнее.

Дисплей

В сравнении с прошлым годом, дисплей не изменился. Браслет оборудован экраном на основе AMOLED матрицы диагональю 1,47 дюйма и разрешением 194 на 368 пикселей. Габариты оптимальные, а текст уведомлений хорошо читается.

К тому же запас яркости здесь внушительный. За счёт автоматической регулировки яркости экран не слепнет под солнечными лучами, а в темноте не ослепляет вас. К плавности тоже нет нареканий: HUAWEI не заявляет о частоте обновления экрана, однако по ощущениями здесь все 60 Гц, то есть экран быстро реагирует на касания и так же оперативно отрисовывает анимации.Самих циферблатом достаточно много, однако по умолчанию на браслете предустановлены только восемь, зато все уникальные. Есть даже пандочка, как в часах серии Watch и Always On Display.

Интерфейс

Умный браслет работает под управлением операционной системы HarmonyOS 5.0.0. Интерфейс простенький и понятный, впрочем, это и не ядерный реактор с множеством кнопок, так что такая лёгкость вполне себе объяснима. При этом оптимизация на высоте: ничего не лагает и не тормозит.

Да и расположение элементов логичное: по свайпу сверху вниз — панель инструментов, по нажатии на боковую клавишу — список приложений. В общем-то всё интуитивно, а если количество установленных приложений покажется избыточным, то их можно убрать через Huawei Health на смартфоне.

Приложение и тестирование

Перед началом использования часов требуется приложение Huawei Health. Приложение полезное и функциональное: позволяет настроить работу устройства, циферблаты поменять, сон проанализировать, маршрут забега и другое. Оно доступно в фирменном магазине приложений AppGallery, Google Play и App Store на iPhone. Далее для подключения сканируем QR-код с экрана устройства и подключаем его к смартфону.

Так как корпус защищен по 5 АТМ по стандарту ISO 22810:2010, который регламентирует защиту от давления водяного столба высотой до 50 метров, в течение 10 минут, можно спокойно плавать. За пару недель регулярных походов в душ, редких посещений бассейна с часами ничего не произошло. А значит можно и дальше в них мыться и плавать, главное не в солёной воде, так как она сушит герметик между половинками корпуса.

К слову, о спорте. На выбор Huawei предлагают 100 видов тренировок: от бега до рыбалки. А качество отслеживания данных достаточно высокое, да и количество метрик для мониторинга впечатляет. HUAWEI Band 10 способны постоянно измерять пульс, уровень кислорода в крови, анализировать аритмию, мониторить сон, стресс и оценивать эмоциональное состояние.

Несмотря невысокую стоимость, HUAWEI Band 10 достаточно точно справляются с определением времени засыпания и подъёма, фиксирует просыпались ли вы ночью, отслеживают пульс, а при падении его ниже определенного уровня, браслет вибрирует, чтобы разбудить.

Время работы

Время автономной работы впечатляет — до 14 дней. Но это в идеальных условиях, когда практически отключены все мониторинги, AoD, а количество уведомлений минимальное. На практике же стоит рассчитывать на 7–10 дней, а с включенным Always On Display — около 4–5 дней, что много учитывая габариты корпуса.Да и зарядка браслета не занимает много времени — 50–55 минут и устройство снова готово к труду и обороне.

Итоги

Huawei Band 10 — стоящее обновление и без того удачной модели. Модель стала во всём лучшем: корпус сделали из алюминия, плавность работы улучшили, точность отслеживания подняли, а автономность браслета всё ещё на высоком уровне. Поэтому, если рассматриваете недорогой, но полезный гаджет для отслеживания сна, пульса, эмоционального состояния и получения уведомлений — маст-хэв.