Часы Casio G-Shock GMW-BZ5000 оценили в 605 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент умных часов серией G-Shock GMW-BZ5000, которая в которую вошли модели BZ5000D-1, BZ5000BD-1 и BZ5000GD-9. Они получили серебристо-чёрную, чёрно-золотистую и золотисто-чёрную расцветки соответственно. Новинки также характеризуются цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, металлическим ремешком, поддержкой фирменной радиосинхронизации времени Multiband, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение Watches, поддержкой двух часовых поясов, таймером обратного отсчёта, секундомером с точностью до 1/100 секунды, пятью ежедневными будильниками и цифровым экраном. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 605, 660 и 660 долларов соответственно.