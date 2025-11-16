Часы Casio G-Shock GMW-BZ5000 оценили в 605 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент умных часов серией G-Shock GMW-BZ5000, которая в которую вошли модели BZ5000D-1, BZ5000BD-1 и BZ5000GD-9. Они получили серебристо-чёрную, чёрно-золотистую и золотисто-чёрную расцветки соответственно. Новинки также характеризуются цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, металлическим ремешком, поддержкой фирменной радиосинхронизации времени Multiband, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение Watches, поддержкой двух часовых поясов, таймером обратного отсчёта, секундомером с точностью до 1/100 секунды, пятью ежедневными будильниками и цифровым экраном. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 605, 660 и 660 долларов соответственно.

Глобальную версию Xiaomi Watch S4 41 mm оценили в 160 евро…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок умные часы Watch S4 41 mm, которые были представлены в Кит…
Представлены часы HONOR Watch 5 Pro…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5 Pro, которые оценены на дебютном китайск…
Google Pixel Watch 4 получили спутниковую связь…
Google официально анонсировала смарт-часы Pixel Watch 4, сделав акцент на функции, которой пока нет даже …
Смарт-часы Garmin Venu 4 оценили в 550 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Venu 4, которая выйдет в версиях на 41 и 45 мм.…
Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 900 евро…
Компания HUAWEI объявила о выходе топовых умных часов WATCH Ultimate 2, которые могут похвастаться в том …
Часы iQOO Watch GT 2 оценили в 70 долларов…
Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 2, которая среди прочего может похвастат…
Часы Vivo WATCH GT 2 оценили в 70 долларов …
Компания Vivo выпустила на родной китайский рынок умные часы WATCH GT 2, которые среди прочего получили 2…
Часы Casio PRO TREK PRW-B1000-1JF оценили в $580…
Компания Casio пополнила ассортимент часов серии PRO TREK PRW-B1000 моделями 1JF и 5JF, которые могут пох…
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor