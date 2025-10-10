Опубликованы официальные изображения часов OPPO Watch S

Компания OPPO рассекретила дизайн смарт-часов Watch S, которые будут представлены 16 октября в Китае. Судя по изображениям, новинка сможет похвастаться тонким металлическим корпусом, круглым экраном, навигационной головкой, дополнительной кнопкой, а также расцветками Racing Black, Dynamic Green и Rhythm Silver.

Напомним, что последними умными часами OPPO стали выпущенные весной Watch X2 Mini с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и яркостью 1000 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, дополнительным процессором BES2800BP для повышения энергоэффективности, датчиком для отслеживания сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом (SpO2), модулем NFC, GPS-модулем, 100 спортивными режимами, металлическим корпусом массой 37,8 граммов, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, покрытием из 18-каратного золота в одной из версий и батареей ёмкостью 345 мАч с автономностью до 7 дней.