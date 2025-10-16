Тонкие часы OPPO Watch S оценили в 180 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S, которая может похвастаться корпусом из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов. Новинка также характеризуется 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальным датчиком SpO₂, 8-канальным оптическим сенсором сердечного ритма, ЭКГ-электродами, датчиком для измерения температуры запястья, экспресс-проверкой состояния организма, поддержкой ИИ-тренера, временем автономной работы до 10 дней, водонепроницаемостью уровня 5ATM и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Часы появится в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 180 долларов.