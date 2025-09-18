Представлены часы Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition, которые могут похвастаться сочетанием аналогового дизайна и самых современных функций. Новинка характеризуется корпусом из армированного полимера с металлическим безелем, прочностью по стандарту MIL-STD, водонепроницаемостью на уровне 10 АТМ, 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390:390 точек, стрелками с покрытием Super-LumiNova и сапфировым стеклом, фонариком с регулируемой яркостью, компасом, многодиапазонным модулем GPS, тактическими функциями, типа режима невидимости (STEALTH MODE) и мгновенным удалением данных (KILL SWITCH), множеством режимов тренировок, круглосуточным мониторингом пульса, качества сна, уровня стресса, измерением SpO₂, автономностью до 14 дней, поддержкой бесконтактных платежей Garmin Pay, 4 ГБ оперативной памяти, габаритами 46,6:46,6:15,1 мм и массой 67 граммов. Цена часов составляет 750 долларов.