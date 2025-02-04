Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean

На обзоре – недавняя новинка, спортивные смарт- часы SUUNTO Ocean с полным функционалом для дайвинга. Часы оснащены 1.43 дюймовым экраном AMOLED, выполнены в корпусе с влагозащищенностью 10 АТМ; рабочий диапазон температур -20°С до 45°С.Отличительные особенности этих часов - это яркий экран AMOLED, бесплатная цветная картография и GPS- навигация, точное позиционирование, пульсометр, барометр, высотомер и компас, 95 предустановленных спортивных режимов, среди которых несколько режимов погружения с аквалангом, в том числе с использованием газовых смесей, а также режим фридайвинга.

Внешний вид

Также часы совместимы с датчиком SUUNTO Tank Pod, позволяющем на экране контролировать информацию о расходе газа, давлении в баллоне и оставшемся времени нырка, что помогает обеспечить безопасность погружений. Есть возможность анализировать подводный маршрут в журнале приложения после погружения, отмечая точки начала и завершения погружения.

SUUNTO Ocean выполнены их премиальных материалов, в достаточно компактном и легком корпусе. Благодаря современному дизайну, они могут использоваться не только по время тренировок и погружений, а круглосуточно - в качестве умных наручных часов, подходящих к любому имиджу.

Цветной AMOLED дисплей часов SUUNTO Ocean имеет диаметр 1.43 дюйма. Экран яркий и контрастный, изображение хорошо читается при любом освещении и разных углах наклона.

Защищающее дисплей сапфировое стекло в часах устойчиво к появлению царапин. Управление устройством двойное - экран сенсорный, а также на правой грани часов расположены три механические кнопки для передвижения по меню.

Соединение с комплектной зарядкой часов магнитное, сам процесс зарядки не требует много времени.

Картография в часах

Собираясь в путешествие, в память часов устройство можно загрузить карты отдельных интересующих вас регионов - просматривать их на экране можно будет автономно, без подключения к смартфону.

Интерфейс

Отображение карты наглядное: масштабируется и прокручивается быстро, без зависания. Определение текущего местоположения точное. С экрана часов можно просматривать как текущий маршрут, так и загруженный в часы, например, дистанцию гонки.За счет использования качественной AMOLED матрицы экран часов SUUNTO Ocean обладает высокой четкостью и контрастностью. Виджеты на экране переключаются свайпами; их вид выбирается пользователем в приложении.

Весь доступный набор из 95 тренировок, включая специализированные режимы для дайвинга, можно запустить прямо с часов. Контроль сердцебиения в определенных временных интервалах отображается на экране в виде наглядных графиков.

После завершения тренировки предлагается оценить ощущения от неё, а затем изучить краткую сводку. Ведется подробный журнал с отображением времени и других параметров, выдаются рекомендации по времени восстановления после нагрузки.

Возможности для занятий спортом

В конце недели появляется сводка по недельной активности: краткие данные можно просматривать с интерфейса часов, а более расширенные - через приложение SUUNTO на совмещенном смартфоне.Важно отметить, что часы SUUNTO Ocean обладают полным функционалом не только в сфере дайвинга, но и всеми возможностями для мультиспортивных тренировок как для профессиональных атлетов, так и для любителей, для новичков.

Повседневное использование

С часами можно проводить и анализировать показатели разнообразных тренировок в зале и на открытом воздухе, ориентируясь на от GPS – навигацию и картографию в часах, от пеших прогулок и пробежек до скалолазания. Есть и зимние виды, такие как конькобежный спорт, лыжи, сноуборд.Для катания в горах будет полезна опция «лавиноопасная местность». Эта карта отображает опасные районы с оценкой крутизны склонов и трасс, направление падения солнечных лучей в течение дня.Записывая тренировки с помощью часов, мы получаем их подробную статистику, включая пройденное расстояние, высоту, потраченные калории, значения пульса, время восстановления и другие данные. Есть возможность поделиться своими маршрутами со спортивным сообществом.Кроме того, пользователи часов SUUNTO могут воспользоваться услугами виртуального тренера на основе искусственного интеллекта.Часы SUUNTO Ocean можно использовать как повседневный аксессуар, который помогает вести активный образ жизни и следить за здоровьем. Прибор круглосуточно отслеживает уровень физической активности, параметры сна, восстановление после нагрузок, выдает аналитику и персональные рекомендации.

На прилегающей к запястью поверхности часов расположен оптический пульсометр и пульскосиметр - датчики, с помощью которых удобно контролировать параметры здоровья и общее состояние организма. Пульсоксиметр определяет уровень содержания кислорода в крови, а также оценивает акклиматизацию, например, в горной местности.

Комплектация

Также на часах можно видеть прогноз погоды, время заката и рассвета. Доступно получение и просмотр уведомлений от приложений и входящих сообщений.В оформлении упаковки часов SUUNTO Ocean используется водная тематика. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, набор наклеек, ремешок, зарядное устройство с USB-разъемом.

Специализированные функции для дайвинга

Софт

Идущий в комплекте ремешок часов удобный и мягкий, его можно надевать непосредственно на запястье, так и поверх тонкого гидрокостюма. Диапазон регулировки достаточно широк.Компьютер для дайвинга в формате наручных часов Suunto Ocean поддерживает несколько режимов погружения с аквалангом, в том числе с использованием газовых смесей, включая нитрокс, а также алгоритм Suunto Bühlmann 16 GF.В новом интерфейсе часов с помощью цветной дуги на дисплее удобно отлеживать декомпрессионный предел во время погружения. Красный цвет дуги означает, что декомпрессионный предел нарушен, и необходимо принимать меры. Оранжевый цвет дуги означает, что нужно быть более внимательным - желательно скорректировать свое погружение; когда дуга находится в зеленой зоне, вы можете наслаждаться погружением.При использовании SUUNTO Ocean с беспроводным передатчиком Suunto Tank Pod, позволяющим отображать текущее значение давления в баллоне на дисплее часов, добавляется возможность в ходе погружения отслеживать расход газа в режиме реального времени.Также часы имеют возможность подключения одновременно к десяти устройствам Suunto Tank – это может быть важно для инструктора, чтобы отслеживать давление в баллонах группы дайверов. В меню можно программировать диапазон различных газовых смесей, выбирать погружение с одним и несколькими емкостями.Для любителей фридайвинга, сноркелинга и мермейдинга в часах предусмотрены специальные режимы, а сами погружения с часами возможны на глубину до 100 м, благодаря влагозащищенности 10 АТМ.Для iPhone и смартфонов на платформе Android доступно приложение Suunto, в котором проходит синхронизация и первоначальная настройка часов. Погружения в приложении отображаются в виде 3D-профилей, нанесенных на карту: часы фиксируют время погружения, пройденное расстояние, диапазон глубин. Можно просмотреть весь маршрут детально, а на карте в часах отметить отдельные места, которые заинтересовали, чтобы при повторном погружении вернуться к ним.

Пользователь самостоятельно выбирает набор виджетов, которые отображаются на экране часов. Среди них - показатели тренировки, статистика дайвинга или фридайвинга, достижения, параметры восстановления и прочее.

Приложение SUUNTO позволяет анализировать получаемые данные и структурировать их. Владелец сможет устанавливать мини-приложения, расширяя предлагаемые возможности.

Батарея часов

По заявлению производителя, аккумулятор Suunto Ocean обеспечивает до 40 часов работы во время погружения, а на суше - до 50 часов при непрерывной работе GPS-приемника.

Итоги

По личному опыту эксплуатации, встроенного в часы аккумулятора хватало в среднем на одну неделю работы с ежедневными тренировками и активным использованием GPS.SUUNTO Ocean – устройство «2 в 1», умные спортивные часы и продвинутый надёжный компьютер для дайвинга, как любительского, так и профессионального уровня.Следует отметить, что эти инновационные часы Suunto Ocean в 2024 году на выставке ISPO были отмечены премией ISPO Award за выдающиеся достижения в области спортивных технологий и дизайна. Контрастный и яркий AMOLED-дисплей с защитным сапфировым стеклом, длительное время автономной работы, 95 спортивных режимов, возможность погружений на глубину до 100 метров, разные режимы дайвинга, двухдиапазонный GPS и цифровой компас, 32 Гбайт внутренней памяти для загрузки и хранения карты, прогноз погоды, штормовые оповещения и специальные предупреждения для безопасного дайвинга делает модель SUUNTO Ocean безупречным компаньоном для ваших спортивных приключений под водой и на суше.Реклама АО «НАВИКОМ», ИНН 7716023555, erid: 2VtzquyP9vt