Часы Casio G-SHOCK GMW-B5000D-1CJF оценили в $590

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-SHOCK GMW-B5000D-1CJF, которые получили корпус из нержавеющей стали. Новинка также характеризуется безелем трёхмерной формы, при создании которого использовалась ковка, резка и полировка, завинчивающейся тыльной крышкой, амортизацией между безелем и корпусом, габаритами 49,3:43,2:13 мм и массой 167 граммов, ударопрочностью и водонепроницаемостью уровня 20 АТМ (погружение до 200 метров), световой зарядкой Tough Solar, автономностью до 10 месяцев, радиосинхронизацией MULTIBAND 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth, мировым временем для 39 городов, секундомером, таймером, пятью ежедневными будильниками, полностью автоматическим календарем, светодиодной подсветкой Super Illuminator и производством на главном заводе Yamagata Casio. Часы станут доступны для покупки в этом месяце по эквивалентной цене в 590 долларов.

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