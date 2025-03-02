Часы Casio G-Shock AWG-M100FP-1A2JR оценили в $210

Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock AWG-M100FP-1A2JR, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 210 долларов. Новинку оснастили корпусом из алюминия и ударопрочной смолы массой 56 грамм и габаритами 52:46,4:14,9 мм, ЖК-экраном с функцией отвода стрелок, водонепроницаемостью до 20 АТМ, автоматической радиокоррекцией времени посредством технологии MULTIBAND 6, поддержкой зарядки Tough Solar для зарядки от солнечного света, мировым временем (48 городов), секундомером, пятью будильниками и светодиодной подсветкой янтарного цвета.

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