Часы Casio G-Shock DW-5000R-1A оценили в 215 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock DW-5000R-1A, которая является современной копией выпущенных в 1983 году G-Shock DW-5000C. Новинка характеризуется ударопрочным корпусом из нержавеющей стали с биополимерной смолой, тыльной панелью с винтовым креплением, водонепроницаемостью до 200 метров, светодиодной подсветкой повышенной яркости, безелем и ремешком из биополимера, габаритами 48,9:42,3:13,1 мм и массой 76 граммов, а также литиевой батарейкой CR2016, которой хватит на пять лет работы. Отдельно отмечается, что часы производят на материнском заводе Yamagata Casio. G-Shock DW-5000R-1A станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 215 долларов.