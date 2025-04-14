Часы Casio G-Shock DW-5610UU-3PRM оценили в 110 долларов

Компания Casio выпустила на китайский рынок часы G-Shock DW-5610UU-3PRM, которые были созданы вместе с брендом одежды Monday Sleeping Club. Новинка характеризуется корпусом и ремешком из зеленой смолы с надписью Sleep Well, Stay Healthy, упаковкой с полосатой подушкой, цифровым экраном, восьмиугольным безелем, белой LED-подсветкой, почасовыми сигналами, многофункциональным будильником, секундомером с точностью 1/100 секунды, таймером обратного отсчета, водонепроницаемостью до 200 метров, батарейкой с заявленным сроком службы 5 лет, габаритами 48,9:42,8:13,4 мм и массой 53 грамма. Цена часов в Китае составляет эквивалент 110 долларов. Выйдут ли G-Shock DW-5610UU-3PRM на международный рынок, пока не сообщается.

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