Часы Casio G-Shock G-5600BG-5 оценены в 150 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock G-5600BG-5, которая получила корпус, безель и ремешок из белой, оливково-зеленой и бежевой смолы с мраморным узором. Новинка также характеризуется ударопрочностью, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 46,7:43,2:12,7 мм, массой 47 грамм, зарядкой Tough Solar, автономностью до года или до 22 месяцев в энергосберегающем режиме, мировым временем (31 часовой пояс и 48 городов), секундомером с точностью 1/100 секунды, 24-часовым таймером обратного отсчёта, пятью ежедневными будильниками, автоматическим календарем, светодиодной подсветкой и режимом отключения звука кнопок. Цена часов на американском рынке составляет 150 долларов.