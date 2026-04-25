Часы Casio G-Shock G-LIDE GBX-H5600 оценили в $275

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock G- GBX-H5600-1 и GBX-H5600-2, которые получили безель из полупрозрачной смолы. Новинка также характеризуется корпусом из армированного углеволокном полимера массой 47 граммов и размерами 51,1:44,5:17,3 мм, водонепроницаемостью до 200 метров, высококонтрастным экраном MIP LCD, поддержкой Bluetooth для сопряжения со смартфоном, отображением приливов на 3300 сёрф-локациях, оптическим датчиком для измерения сердечного ритма, трёхосевым акселерометром, функцией измерения уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна, анализа тренировок и состояния организма, поддержкой солнечной зарядки, автономностью до 35 часов или до 11 месяцев в энергосберегающем режиме, мировым временем до 38 часовых поясов и светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 275 долларов.