Часы HONOR Watch 6 Plus оценили в 175 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 6 Plus, которая может похвастаться дизайном с использованием рельефных текстур на ремешке и скошенными гранями корпуса в стиле гоночных автомобилей. Новинка характеризуется корпусом из алюминия или нержавеющей стали 316L в зависимости от версии, габаритами 46,5:46,5:10,8 мм, массой 41 или 50 граммов, 1,46-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 464:464 точки и яркостью до 3000 нит, водонепроницаемостью уровня 5ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, батареей ёмкостью 1000 мАч, автономностью до 35 дней в режиме энергосбережения, 120 спортивными режимами, отслеживанием пульса, GNSS-модулем с двухчастотной шестиспутниковой системой позиционирования, акселерометром, гироскопом, геомагнитным сенсором, оптическим датчиком пульса (PPG), датчиком освещённости, барометром, модулем NFC, динамиком и микрофоном. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 175 долларов.