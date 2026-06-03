Смарт-часы Amazfit Balance 3 оценили в 370 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Balance 3, которая получила 1,5-дюймовый экран AMOLED с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом. Новинку также оснастили корпусом из нержавеющей стали или титана Grade 5, габаритами 51,4:51,4:14,6 мм, массой 62 и 55 граммов соответственно, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, соответствием стандартов надёжности и прочности, двухдиапазонным GPS-модулем с антенной круговой поляризации и поддержкой шести спутниковых систем, батареей ёмкостью 658 мАч с автономностью до 21 дня в обычном режиме, системой интеллектуального анализа энергии организма HybridCharge, новым биометрическим датчиком BioTracker 6.0 (5PD + 2 LED) для мониторинга показателей организма, 64 ГБ встроенной памяти, микрофоном, динамиком, линейным вибромотором и поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 2,4 ГГц. Часы оценили в 370 и 450 долларов соответственно.