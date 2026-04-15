Умные часы Rollme G9 оценили в 70 долларов

Компания Rollme выпустила в продажу смарт-часы Rollme G9, которые представлены в черной, серебристой и оранжевой расцветках. Новинка также характеризуется корпусом массой 32 грамма, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, батареей ёмкостью 500 мАч, временем автономной работы до 15 или до 30 дней в энергосберегающем режиме, поддержкой офлайн-карт, двухдиапазонным датчиком GPS, высотомером, барометром и компасом, датчиками измерения ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, 100 режимами тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth, 2 ГБ встроенной памяти и водонепроницаемостью уровня 5 ATM. Цена часов составляет 70 долларов.