Умные часы Rollme G9 оценили в 70 долларов

Компания Rollme выпустила в продажу смарт-часы Rollme G9, которые представлены в черной, серебристой и оранжевой расцветках. Новинка также характеризуется корпусом массой 32 грамма, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, батареей ёмкостью 500 мАч, временем автономной работы до 15 или до 30 дней в энергосберегающем режиме, поддержкой офлайн-карт, двухдиапазонным датчиком GPS, высотомером, барометром и компасом, датчиками измерения ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, 100 режимами тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth, 2 ГБ встроенной памяти и водонепроницаемостью уровня 5 ATM. Цена часов составляет 70 долларов.

Часы Garmin D2 Mach 2 Pro оценены в 1550 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin D2 Mach 2 Pro, которая получила 1,4-дюйм…
Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 оценили в 32000 рублей…
Российский ритейлер «М.Видео» начал принимать предзаказы на умные часы HUAWEI WATCH GT Runner 2, которые …
Часы Casio G‑Shock DW-5600MNC оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии часов G‑Shock DW-5600MNC, в которую вошли модели в черной, серой …
Смарт-часы Rollme Vast могут проработать 200 дней …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Vast, которая может похвастаться батареей ёмкос…
Часы Casio PRO TREK PRW-69Y-1 оценили в 300 долларов …
Компания Casio представила защищенные часы PRO TREK – PRW-69Y-1 и PRW-69YB-3, которые имеют в своем оснащ…
Представлены часы Casio Pro Trek PRW-B1000 Climber…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Pro Trek PRW-B1000B-2, которая появится в продаже до к…
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM …
Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJ…
Представлены часы Casio AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV…
Компания Casio объявила о выпуске часов AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV, главной особенностью которых являе…
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
