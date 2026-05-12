Часы Realme Watch S5 оценили в 11 тысяч рублей

Отечественные ретейлеры дали старт продажам смарт-часов Realme Watch S5, рекомендованная цена которых составила 11 тысяч рублей. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и кадровой частотой до 60 Гц, поддержкой 110 спортивных режимов, независимым GPS с поддержкой пяти GNSS-систем, водонепроницаемостью уровня 5 ATM, корпусом с матовой рамкой из алюминиевого сплава и тыльной крышкой с глянцевой керамической текстурой, батареей ёмкостью 460 мАч, автономностью до 20 дней, специальной кнопкой для вызова функций искусственного интеллекта, вращающейся головкой для смены цветовых тем интерфейса, а также серой и бежевой расцветками корпуса.

