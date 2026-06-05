Часы Casio G-Shock GST-B1000BD-1AJF оценили в 475 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GST-B1000BD-1AJF и GST-B1000BD-2AJF, которые могут похвастаться корпусами из армированной углеродным волокном смолы и металлическим безелем. Новинки также характеризуются браслетом из нержавеющей стали с матовой шлифовкой и зеркальной полировкой, формой безеля в стиле часов DW-5000C, конструкцией Carbon Core Guard, габаритами 46,9:44,2:11,6 мм и массой 118 граммов, водонепроницаемостью уровня до 200 метров, защитным минеральным стеклом, завинчивающейся заводной головкой и черным ионным покрытием на безеле и браслете, поддержкой Bluetooth с сопряжения со смартфоном через фирменное приложение, поддержкой зарядки Tough Solar, автономностью до 18 месяцев в режиме энергосбережения, секундомером, полностью автоматическим календарем и светодиодной подсветкой Super Illuminator. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 475 долларов.

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