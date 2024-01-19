Часы Casio G-Shock G-STEEL GST-B600 оценены в $300

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock G-STEEL GST-B600, которая станет доступна для покупки в Японии уже в следующем месяце по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется габаритами 41,4:42,3:11,4 мм, массой с резиновым ремешком 60 граммов, а с ремешком из нержавеющей стали – 135 граммов, защитой от воды при погружении до 200 метров, поддержкой питания от солнечной энергии (Tough Solar), сопряжением со смартфоном через адаптер Bluetooth, секундомером, таймером, будильником, двойным светодиодным светом и ЖК-экраном.

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