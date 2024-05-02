Часы Casio G-Shock GBX-100-8 оценили в 160 долларов

Компания Casio представила новые версии часов G-Shock GBX-100 G-LIDE в бежевой и голубой расцветках, которые получили названия G-Shock GBX-100-8 и G-Shock GBX-100-2A. Новинки оснащаются безелем из нержавеющей стали, ЖК MIP-экраном, отображением полезной для серферов информацией, водонепроницаемостью до 200 метров, ударопрочностью, адаптером беспроводной связи Bluetooth, шагомером, секундомером, мировым временем, вибрацией, энергосбережением, четырьмя будильниками, автоматическим календарем, светодиодной подсветкой, габаритами 50,9:46:14,7 мм и массой 66 граммов. Часы уже доступны для покупки в Японии по цене в 160 долларов.

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