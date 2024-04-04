Часы Casio G-Shock GX-56MF-1 оценили в $185 Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GX-56MF-1, которая оценена на дебютном сингапурском рынке в 185 долларов. Новинка характеризуется черным матовым корпусом из высокопрочной смолы с различными цветными вставками и грязеотталкивающим покрытием, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 55,5:53,6:17,5 мм, массой 88 грамм, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, таймером, мировым временем, секундомером, светодиодной подсветкой, индикатором заряда аккумулятора, автокалендарем и функцией энергосбережения, при которой экран выключается, если пользователь находится в темноте. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 09:26 . Casio G-Shock GX-56MF-1

Представлена глобальная версия часов Redmi Watch 4…

Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Redmi Watch 4, которая обойдется в Европе в 100… Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Redmi Watch 4, которая обойдется в Европе в 100…

Представлены недорогие часы Honor Choice Watch…

Компания Honor выпустила в Индии умные часы Honor Choice Watch, которые оценены на местном рынке в 78 дол… Компания Honor выпустила в Индии умные часы Honor Choice Watch, которые оценены на местном рынке в 78 дол…

Представлены сверхпрочные часы Kospet Tank T3 Ultra…

Сетевые источники сообщают о выходе защищенных умных часов Kospet Tank T3 Ultra, которые оценены в 120 до… Сетевые источники сообщают о выходе защищенных умных часов Kospet Tank T3 Ultra, которые оценены в 120 до…

Смарт-часы Rollme Hero M5 оценили в 50 долларов …

Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Hero M5, которая при весьма низкой цене (50 дол… Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Hero M5, которая при весьма низкой цене (50 дол…

Часы HONOR Watch 4 выпустили в России …

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы HONOR Watch 4, которые были представлены в Китае е… Отечественные ритейлеры выпустили в продажу умные часы HONOR Watch 4, которые были представлены в Китае е…

Samsung представила умные часы Galaxy Fit 3…

Сегодня Samsung официально представила совершенно новый умный браслет Galaxy Fit 3, который, по словам пр… Сегодня Samsung официально представила совершенно новый умный браслет Galaxy Fit 3, который, по словам пр…

Часы Garmin Lily 2 оценены в 250 долларов …

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Lily 2 и Lily 2 Classic, которые оценены в 250… Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Lily 2 и Lily 2 Classic, которые оценены в 250…