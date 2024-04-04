Часы Casio G-Shock GX-56MF-1 оценили в $185

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GX-56MF-1, которая оценена на дебютном сингапурском рынке в 185 долларов. Новинка характеризуется черным матовым корпусом из высокопрочной смолы с различными цветными вставками и грязеотталкивающим покрытием, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 55,5:53,6:17,5 мм, массой 88 грамм, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, таймером, мировым временем, секундомером, светодиодной подсветкой, индикатором заряда аккумулятора, автокалендарем и функцией энергосбережения, при которой экран выключается, если пользователь находится в темноте.