Часы Casio G-Shock MRG-B2000SG оценены в $5900

Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью G-Shock MRG-B2000SG, которая выйдет тиражом в 700 штук. Её цена в Японии составляет 5900 долларов. Новинка характеризуется титановым корпусом, вручную выгравированным рисунком на безеле, четырьмя передними головками винтов, украшенными рубинами, защитой от ударов и воды на глубине до 200 метров, питанием от солнечной энергии Tough Solar, 6-диапазонным автоматическим радио-хронометрированием, поддержкой Bluetooth, светодиодной подсветкой, габаритами 54,7:49,8:16,9 мм и массой 138 граммов, а также ремешком из фторкаучука. Старт продаж G-Shock MRG-B2000SG состоится в ноябре.

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