Часы Casio G-Shock MTG-B4000BD-1AJF оценили в $1300

Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MTG-B4000BD-1AJF, одной из особенностей которого стала защитная конструкция. Она была создана с использованием искусственного интеллекта на базе накопленных данных об ударопрочности. Сам корпус выполнен из углеродного волокна и нержавеющей стали, а карбоновая рамка изготовлена способом трёхмерной обработки ламинированного листового карбона и стекловолокна.

Часы также характеризуются безелем из нержавеющей стали, браслетом из многослойной композитной конструкции с нержавеющей стал и армированной углеродным волокном смолы, устойчивостью к давлению до 20 бар, размерами 56,6:45,3:14,4 мм и массой 178 граммов, радиосинхронизацией времени Multiband 6, поддержкой Bluetooth для сопряжения с смартфоном через фирменное приложение, поддержкой зарядки Tough Solar, временем автономной работы до 18 месяцев в режиме энергосбережения, защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, завинчивающейся заводной головкой и LED-подсветкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 1300 долларов.
Представлены цифровые ретро-часы Casio W-800HD-1AV…
Компания Casio объявила о выпуске цифровых часов W-800HD-1AV, которые получили серый ЖК-экран с крупными …
Смарт-часы Rollme Vast могут проработать 200 дней …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Vast, которая может похвастаться батареей ёмкос…
Часы Amazfit Cheetah 2 Pro оценили в 450 евро …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Cheetah 2 Pro, которая получила корпус из тита…
Глобальную версию Xiaomi Watch 5 оценили в 300 евро …
Компания Xiaomi представила глобальную версию умных часов Watch 5, которые были выпущены в Китае в конце …
Часы Casio PRO TREK PRW-69Y-1 оценили в 300 долларов …
Компания Casio представила защищенные часы PRO TREK – PRW-69Y-1 и PRW-69YB-3, которые имеют в своем оснащ…
Часы Huawei Watch Fit 5 Pro полностью рассекречены…
В сеть утекли характеристики и рендеры умных часов Huawei Watch Fit 5, которые будут представлены только …
Часы Casio G-Shock MTG-B4000BD-1AJF оценили в $1300 …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MTG-B4000BD-1AJF, одной из особенн…
Представлены часы Casio G-Shock GM-H5600…
Компания Casio пополнила ассортимент гибридных часов моделью G-Shock GM-H5600, которая оценена на дебютно…
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor