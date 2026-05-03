Часы Casio G-Shock MTG-B4000BD-1AJF оценили в $1300

Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MTG-B4000BD-1AJF, одной из особенностей которого стала защитная конструкция. Она была создана с использованием искусственного интеллекта на базе накопленных данных об ударопрочности. Сам корпус выполнен из углеродного волокна и нержавеющей стали, а карбоновая рамка изготовлена способом трёхмерной обработки ламинированного листового карбона и стекловолокна.

Часы также характеризуются безелем из нержавеющей стали, браслетом из многослойной композитной конструкции с нержавеющей стал и армированной углеродным волокном смолы, устойчивостью к давлению до 20 бар, размерами 56,6:45,3:14,4 мм и массой 178 граммов, радиосинхронизацией времени Multiband 6, поддержкой Bluetooth для сопряжения с смартфоном через фирменное приложение, поддержкой зарядки Tough Solar, временем автономной работы до 18 месяцев в режиме энергосбережения, защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, завинчивающейся заводной головкой и LED-подсветкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 1300 долларов.