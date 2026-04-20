Умные часы OnePlus Watch 4 стартовали на российском рынке

Компания OnePlus выводит на российский рынок свое новое творение — умные часы OnePlus Watch 4. Это устройство объединяет обширный арсенал функций для контроля за состоянием здоровья, улучшенные возможности взаимодействия со смартфоном, встроенный помощник на базе ИИ Gemini и долгоиграющую батарею. Разработанные с расчетом на тех, кто ценит гармонию классического стиля, передовых технологий и надежности, OnePlus Watch 4 призваны максимально раскрыть свой потенциал в повседневной жизни.

Часы получили традиционную круглую форму корпуса, выполненного из титанового сплава и защищенного сапфировым стеклом. Это обеспечивает высокую степень прочности и сопротивляемости к механическим повреждениям. При весе около 43 граммов и толщине корпуса всего 11 мм, часы комфортно сидят на руке и идеально подходят для длительного ношения. Дисплей диагональю 1,5 дюйма с пиковой яркостью до 3000 нит гарантирует отличную читаемость информации даже под прямыми солнечными лучами. Устройство соответствует стандартам влаго- и пылезащиты IP68, IP69 и 5ATM, а также имеет военный сертификат MIL-STD-810H, что делает его надежным спутником в любых условиях, будь то тренировка в спортзале или активный отдых на природе.

На борту OnePlus Watch 4 работает операционная система Wear OS 6.0 от Google, интегрированная с интеллектуальным ассистентом Gemini AI. Это позволяет мгновенно получать уведомления, отвечать на них, управлять функциями устройства и взаимодействовать с приложениями посредством голосовых команд, не доставая смартфон. Батарея емкостью 632 мАч обеспечивает до пяти дней автономной работы в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Это комфортный показатель, позволяющий реже думать о подзарядке. Часы предлагают более 11 специализированных спортивных режимов, охватывающих различные виды активности, включая бег, плавание, велоспорт и лыжи. Также доступна функция 60-секундного экспресс-анализа состояния здоровья, которая позволяет в реальном времени отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и общее самочувствие.
OnePlus Watch 4 на Aliexpress
  • Стоимость - 16 500 ₽
