Глобальную версию OPPO Watch X3 оценили в 430 евро

Компания OPPO выпустила на европейский рынок умные часы Watch X3, которые оценены в 430 евро. Для сравнения, в Китае новинка оценена в эквивалент 375 долларов. Часы имеют в своем оснащении титановый корпус прочностью до 950 Мпа, 1,5-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, мониторинг уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, качества сна и риска апноэ, оценку риска гипертонии, режим быстрой диагностики, поддержку 100 режимов тренировок, ИИ-тренера, аккумулятор ёмкостью 646 мАч и время автономной работы до 16 дней в режиме энергосбережения.