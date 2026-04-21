Глобальную версию OPPO Watch X3 оценили в 430 евро

Компания OPPO выпустила на европейский рынок умные часы Watch X3, которые оценены в 430 евро. Для сравнения, в Китае новинка оценена в эквивалент 375 долларов. Часы имеют в своем оснащении титановый корпус прочностью до 950 Мпа, 1,5-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 466:466 пикселей и сапфировым стеклом, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, мониторинг уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, качества сна и риска апноэ, оценку риска гипертонии, режим быстрой диагностики, поддержку 100 режимов тренировок, ИИ-тренера, аккумулятор ёмкостью 646 мАч и время автономной работы до 16 дней в режиме энергосбережения.

Часы Casio G‑Shock DW-5600MNC оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии часов G‑Shock DW-5600MNC, в которую вошли модели в черной, серой …
Представлены часы Casio G-Shock GW-BX5600CBG-2…
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GW-BX5600CBG-2, одной из особенно…
Часы Huawei Watch Fit 5 Pro полностью рассекречены…
В сеть утекли характеристики и рендеры умных часов Huawei Watch Fit 5, которые будут представлены только …
Представлены часы HONOR Watch X5i …
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X5i, которые оценены на дебютном китайском…
Представлены умные часы Amazfit T-Rex Ultra 2…
Amazfit принадлежащий компании Zepp Health, выводит на российский рынок новую модель — T-Rex Ultra 2. Это…
Qualcomm представила новый процессор Snapdragon Wear Elite…
Нравится это кому-то или нет, но рынок носимых устройств с искусственным интеллектом может получить новое…
Смарт-часы Rollme Vast могут проработать 200 дней …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Vast, которая может похвастаться батареей ёмкос…
Часы Garmin Tactix 8 Cerakote Edition оценили в 1600 долларо…
Компания Garmin пополнила ассортимент тактических умных часов моделью Tactix 8 Cerakote Edition, которые …
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
