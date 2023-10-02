Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000 оценены в $800

Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock Mudmaster GWG-B1000, которая выйдет в черной, красной и зеленой расцветках. Новинка характеризуется корпусом из армированного углеродного волокна и смолой на биологической основе, кольцом безеля и частью лицевой панели из нержавеющей стали с углеродным покрытием (DLC), габаритами 58,7:52,1:16,2 мм, защитой от воды на глубине до 200 метров, высотомером-барометром, компасом, термометром, солнечной зарядкой Tough Solar, дополнительным циферблатом слева для показа высоты или разницы атмосферного давления и дополнительным циферблатом для указания направления, а также индикатором уровня заряда аккумулятора. Цена G-Shock Mudmaster GWG-B1000 составляет 800 долларов.

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