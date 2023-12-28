Часы Casio G-Shock Rangeman GPR-H1000 оценили в 465 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock Rangeman GPR-H1000, которая появится в японской продаже уже в следующем месяце по цене в 465 долларов. Новинка характеризуется ударопрочностью, защитой от воды на глубине до 200 метров, высококонтрастным ЖК MIP-экраном, корпусом с габаритами 60,6:53,2:20,3 мм, массой 92 грамма, оптическим датчиком для мониторинга сердечного ритма, акселерометром, гироскопом, модулем GPS, отслеживанием уровня кислорода в крови, кардионагрузки и максимального потребления кислорода, мониторинга качества сна, адаптером Bluetooth, зарядкой от солнечной батареи, автономностью до 14 часов с включенным пульсометром и GPS или до 23 месяцев с включенным энергосбережением.

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