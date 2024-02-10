Часы Casio G-Shock Rangeman оценены в 500 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Rangeman, которая может похвастаться защищенностью и функционалом смарт-часов. Новинка характеризуется обычным несенсорным дисплеем, управлением посредством кнопок, возможностью отображения уведомлений о входящих вызовах, отслеживанием частоты сердечных сокращений, измерением уровня насыщения крови кислородом, шагомером, мониторингом качества сна, высотомером, электронным компасом, защитой от воды в соответствии со степенью 20ATM, солнечной батареей для непрерывной индикации времени и временем автономной работы с включенным GPS до 14 часов. Цена Casio G-Shock Rangeman составляет 500 долларов.