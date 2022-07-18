Часы Casio G-Shock оценены в 170 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент наручных часов моделью G-Shock в оранжевой расцветке. Дизайн новинки вдохновлен оранжевыми скафандрами НАСА, известными по многочисленным миссиям. Это не первые часы японского производителя, созданные в сотрудничестве с НАСА. Ранее были выпущены полностью белые и черно-белые модели. По словам создателей, оранжевая расцветка новинки делает их более заметными во время спасательных операций. Также отметим американский флаг, логотип НАСА и выгравированного на задней крышке космонавта. Время автономной работы часов составляет 10 месяцев при обычном использовании и 22 месяца в режиме ожидания. Часы уже доступны для покупки по цене в 170 долларов.