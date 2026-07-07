Представлены премиальные умные часы Amazfit Balance 3

Для точного определения местоположения в Amazfit Balance 3 интегрирован двухдиапазонный GPS-модуль, поддерживающий связь с шестью спутниковыми системами. Особая круговая поляризованная антенна гарантирует стабильный сигнал даже в непростых условиях. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, что позволяет загружать детализированные карты местности, а также хранить музыкальные файлы или подкасты, освободив смартфон во время тренировок. В сотрудничестве с HYROX, Amazfit внедрил в серию Balance специальные инструменты для подготовки к гибридным забегам. Пользователи получат доступ к официальным тренировочным программам HYROX, возможности симуляции соревнований, funkciям виртуального пейсмейкера и советам по преодолению отдельных этапов. После завершения тренировочных сессий или соревнований, часы помогут проанализировать темповые показатели, скорость на этапах и общее время, предоставив объективную оценку сильных сторон и областей для дальнейшего развития. Аккумулятор емкостью 658 мАч обеспечивает до 21 дня автономной работы в стандартном режиме.