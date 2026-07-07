Представлены премиальные умные часы Amazfit Balance 3

На российском рынке представлена новая премиальная модель смарт-часов от Amazfit – Balance 3. Это устройство представляет собой сплав функциональности умных часов и специализированного приложения Zepp, формируя комплексную систему для гибридных тренировок. Часы предлагают глубокий анализ физической активности, дополненный персонализированными советами от ИИ-тренера Zepp Coach. Основная идея Balance 3 – помочь пользователям найти гармонию между физическими нагрузками, восстановлением и ежедневной рутиной. Amazfit Balance 3 предлагаются в вариациях с корпусом из нержавеющей стали или титана. За отображение информации отвечает крупный 1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×480 пикселей, обеспечивающий яркое, четкое и детализированное изображение. Защиту дисплея осуществляет устойчивое к царапинам сапфировое стекло, гарантирующее сохранение идеального вида устройства даже при активном использовании. Экран обладает пиковой яркостью в 3000 нит, что делает его показания отлично читаемыми даже под прямыми солнечными лучами.

Для точного определения местоположения в Amazfit Balance 3 интегрирован двухдиапазонный GPS-модуль, поддерживающий связь с шестью спутниковыми системами. Особая круговая поляризованная антенна гарантирует стабильный сигнал даже в непростых условиях. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, что позволяет загружать детализированные карты местности, а также хранить музыкальные файлы или подкасты, освободив смартфон во время тренировок. В сотрудничестве с HYROX, Amazfit внедрил в серию Balance специальные инструменты для подготовки к гибридным забегам. Пользователи получат доступ к официальным тренировочным программам HYROX, возможности симуляции соревнований, funkciям виртуального пейсмейкера и советам по преодолению отдельных этапов. После завершения тренировочных сессий или соревнований, часы помогут проанализировать темповые показатели, скорость на этапах и общее время, предоставив объективную оценку сильных сторон и областей для дальнейшего развития. Аккумулятор емкостью 658 мАч обеспечивает до 21 дня автономной работы в стандартном режиме.