Представлены умные часы Meizu Watch M1

Компания Meizu пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch M1, которая уже появилась в китайской продаже по эквивалентной цене в 45 долларов. Новинка характеризуется 2,01-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 410:502 точки и максимальной яркостью 1000 нит, серебристым корпусом с красной заводной головкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, датчиком сердечного ритма VC30F-SG и датчиком движения SC7A20H, мониторингом частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и качества сна, 100 режимами тренировок, встроенными динамиком и микрофоном, батареей ёмкостью 300 мАч, поддержкой магнитной зарядки, автономностью до 5 дней в обычном режиме работы и до 15 дней в режиме ожидания.