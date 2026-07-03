Представлены часы Casio G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 с MIP-дисплеем

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5, которая были создана в партнерстве с японским сёрфером Каноа Игараши (Kanoa Igarashi). Новинка характеризуется корпусом и ремешком из биооснованной смолы, тыльной крышкой из армированного углеволокном полимера, высококонтрастным MIP LCD-экраном, который хорошо читается как под ярким солнцем, так и под водой, отображением графика приливов, фаз Луны, времени восхода и захода солнца, шагомером, датчиками для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, трёхосевым акселерометром, анализом тренировок и качества сна на основе алгоритмов Polar, адаптером беспроводной связи Bluetooth, габаритами 51,1:44,5:17,3 мм, ударопрочностью G-Shock, водонепроницаемостью до 200 метров, солнечной зарядкой и автономностью до 11 месяцев в режиме энергосбережения. Часы появятся в японской продаже в этом месяце по эквивалентной цене в 315 долларов.

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