Часы Casio Pro Trek PRG-340SC оценены в 250 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделью Pro Trek PRG-340SC, которая станет доступна для покупки по цене в 250 долларов. Новинка характеризуется корпусом, безелем и задней панелью из экологичного биопластика, силиконовым ремешком Durosoft из переработанных материалов, солнечной батареей Tough Solar, поворотным безелем, двухслойным ЖК-экраном, датчиком высотомера, барометра, компаса и термометра, черной и коричневой камуфляжными расцветками, габаритами 54,7:51,7:15,1 мм, массой 60 граммов и водонепроницаемостью до 100 метров.