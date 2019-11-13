Часы Casio Pro Trek WSD-F21HR получили поддержку Google Fit

Одни из самых последних умных часов Casio - Pro Trek WSD-F21HR упускали некоторые нужные функции. Например, надежное носимое устройство не поддерживалось поддержкой Google Fit при запуске, что очень важно для бегунов.

Компания недавно объявила, что Pro Trek WSD-F21HR теперь можно связать с Google Fit, что позволяет пользователям отслеживать свои текущие данные. После того, как вы обновите «Casio Moment Setter +» своих часов до последней версии, регистратор данных журнала истории с помощью приложения активности WSD-F21HR свяжется с приложением Google Fit.

Все данные журнала можно просматривать в приложении Google Fit на вашем смартфоне. К сожалению поддержка Google Fit недоступна для других умных часов Casio, таких как WSD-F10, F20 или F30.