Часы Crossbeats Ignite Lyt оценены всего в $25

Компания Crossbeats анонсировала выпуск бюджетных смарт-часов Crossbeats Ignite Lyt, цена которых составляет всего 25 долларов. Новинка характеризуется прямоугольным 1,69-дюймовым экраном с защищённым стеклом 2.5D, вращающейся кнопкой, датчиком SpO2 для мониторинга кислорода в крови, круглосуточным трекером сердечного ритма, отслеживанием циклов и качества сна, множеством спортивных режимов, защитой в соответствии со степенью IP68 (погружение в воду на глубину 1,5 м до тридцати минут, а также временем автономной работы до 15 суток.