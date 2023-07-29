Часы Fire-Boltt Gladiator Plus оценены в $36

Индийский производитель Fire-Boltt пополнил ассортимент смарт-часов моделью Gladiator Plus, которая обойдется на местном рынке всего в 36 долларов. Новинку оснастили крупным 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410:502 пикселя, частотой обновления изображения 60 Гц, максимальной яркостью 600 кд/м2 и режимом всего включенного дисплея (Always On-Display), временем автономной работы до семи дней, поддержкой Bluetooth-звонков, наличием 115 спортивных режимов, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений, защитой от пыли и брызг, а также пульсоксиметром.