Часы Fire-Boltt Ninja 2 Max оценены в 25 долларов

Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fire-Boltt Ninja 2 Max, которые доступны для покупки по цене в 25 долларов. Новинка характеризуется 1,5-дюймовым экраном с разрешением 240:280 точек, боковой клавишей, поддержкой 200 циферблатов, датчиком мониторинга SpO2, возможностью отслеживание качестве сна и сердечного ритма, 20 спортивными режимами, временем автономной работы до 7 дней, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, функцией управления музыкой и камерой, напоминанием о необходимости выпить воды и прочими важными функциями.