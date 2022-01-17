Часы Fire-Boltt Ninja 2 Max оценены в 25 долларов

Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fire-Boltt Ninja 2 Max, которые доступны для покупки по цене в 25 долларов. Новинка характеризуется 1,5-дюймовым экраном с разрешением 240:280 точек, боковой клавишей, поддержкой 200 циферблатов, датчиком мониторинга SpO2, возможностью отслеживание качестве сна и сердечного ритма, 20 спортивными режимами, временем автономной работы до 7 дней, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, функцией управления музыкой и камерой, напоминанием о необходимости выпить воды и прочими важными функциями.

Комментарии и отзывы Fire-Boltt Ninja 2 Max
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