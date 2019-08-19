Часы Fossil Gen 5 оснащены круглым циферблатом, диаметр которого равен 44 мм

Компания Fossil представила умные часы Gen 5 с крупным циферблатом, NFC и защищенным металлическим корпусом. Сообщается, что часы сохранят работоспособность даже при погружении на 30-метровую глубину. В основе устройства лежит чип Snapdragon Wear 3100. Арсенал памяти содержит 1 ГБ оперативной памяти и флэш-модуль на 8 ГБ. В наличии имеются: модуль геопозиционирования GPS, а также датчик, следящий за частотой сердечных сокращений. Предусмотрен беспроводной адаптер Wi-Fi и небольшой динамик. Стоимость новинки составляет от 295 доллара.