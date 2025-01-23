Часы Garmin Approach S50 оценили в 400 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Approach S50, которая ориентирована на любителей гольфа. Новинка оснащается оптическим датчиком с возможностью измерения частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, мониторингом уровня стресса, расширенным анализом сна, определением вариабельности сердечного ритма (HRV), 1,2-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 390:390 точек, 4 ГБ флеш-памяти, алюминиевым безелем, водонепроницаемостью до 50 метров, защитными стеклом Gorilla Glass 3, нейлоновым ремешком ComfortFit, поддержкой спортивных режимов, 43000 полноцветных карт полей для гольфа, различными функциями для гольфа, а также временем автономной работы до 10 дней в обычном режиме и до 15 часов с включенным GPS. Цена часов составляет 400 долларов.