Часы Garmin D2 Mach 2 Pro оценены в 1550 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin D2 Mach 2 Pro, которая получила 1,4-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с разрешением 454:454 точки и сапфировым стеклом. Новинка также характеризуется корпусом из армированного полимера с титановым безелем и алмазоподобным углеродным покрытием, тыльной титановой крышкой, габаритами 51:51:16,5 мм и массой 65 граммов без ремешка, кожаным и силиконовым 26-мм ремешками QuickFit на запястья 127 до 213 мм, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, герметичными индукционными кнопками, динамиком и микрофоном, двухцветным LED-фонариком, технологией inReach с поддержкой спутниковой и сотовой связи LTE, поддержкой голосовых вызовов, множеством авиационных инструментов, модулями GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, барометрическим альтиметром, компасом, гироскопом, акселерометром, термометром, датчиком освещённости и глубины, 32 ГБ встроенной памяти и автономностью до 34 дней в режиме энергосбережения. Цена часов составляет 1550 долларов.

