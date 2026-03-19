Представлены умные часы Xiaomi Watch S5

Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch S5, которые могут похвастаться корпусом из нержавеющей стали 316L с цельной конструкцией безеля. Новинка также характеризуется версией с керамическим безелем или кованым карбоном, поддержкой eSIM, 1,48-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 480:480 точек и пиковой яркостью 2500 нит, новыми сенсорами с четырьмя светодиодами и четырьмя фотодатчиками с возросшей до 98,4% точностью измерения пульса, улучшенным анализом сна, двухчастотным GNSS-модулем, обновлённым велорежимом, батареей ёмкостью 815 мАч, автономностью до 14 или до 21 дня в зависимости от интенсивности использования, связью с умным замком Xiaomi и глубокой интеграцией с фирменными автомобилями Xiaomi. Цена часов на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 175 и 200 долларов в зависимости от версии.

