Часы Xiaomi Watch S5 показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о новых умных часах Watch S5, которые будут представлены до конца этого месяца. Новинка демонстрируется в классических черном и серебристом вариантах, а также в расцветках Midnight Blue и Forged Carbon. Производитель подтвердил наличие версии с поддержкой eSIM, увеличенного времени автономной работы (до 21 дня), тонкого корпуса с конструкцией из нержавеющей стали стандарта 316L и обновленных датчиков для более точного отслеживания показателей здоровья.

Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
