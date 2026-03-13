Часы Xiaomi Watch S5 показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о новых умных часах Watch S5, которые будут представлены до конца этого месяца. Новинка демонстрируется в классических черном и серебристом вариантах, а также в расцветках Midnight Blue и Forged Carbon. Производитель подтвердил наличие версии с поддержкой eSIM, увеличенного времени автономной работы (до 21 дня), тонкого корпуса с конструкцией из нержавеющей стали стандарта 316L и обновленных датчиков для более точного отслеживания показателей здоровья.