Часы HONOR Watch 6 Plus готовы к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смарт-часов Watch 6 Plus состоится 25 мая. Уже через несколько дней новинка появится в продаже на дебютном китайском рынке. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 1000 мАч со временем автономной работы до 35 дней, 120 спортивных режимов, технологии оценки риска повышения артериального давления, мониторинга апноэ во сне, помощника на базе искусственного интеллекта, синей, серой, черной и коричневой расцветок, а также специального исполнения Youth Edition. Ориентировочная цена часов пока не раскрывается.