Часы Garmin Descent G2 оценили в 700 евро

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent G2, которая предназначена для фанатов дайвинга. Новинка характеризуется 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с защитным сапфировым стеклом, корпусом из переработанного океанического пластика, водонепроницаемостью по стандарту EN 13319 (до 100 метров), индуктивными кнопками, несколькими режимами погружения, модулем GPS, трехосевым подводным компасом, поддержкой Garmin Pay, 100 спортивными режимами, мониторингом сна, датчиком измерения вариабельности сердечного ритма, датчиком SpO2 и автономностью до 4 дней с включенным экраном или до 27 часов в режиме погружения. Часы уже доступны для предварительного заказа по цене в 700 евро.